Ожидается, что наушники будут иметь дизайн, аналогичный Nord Buds 3 Pro, с функциями, включающими ANC и Google Fast Pairing.

OnePlus готовится к расширению своей линейки аудиоустройств, анонсируя запуск Nord Buds 3. Эти бюджетные наушники должны поступить в продажу в Индии уже 17 сентября.

Компания уже запустила промо-кампанию, создав специальный микросайт, который раскрывает некоторые детали о новинке.

Хотя OnePlus пока не раскрывает точных характеристик Nord Buds 3, предполагается, что они будут во многом похожи на недавно выпущенные Nord Buds 3 Pro. Дизайн, судя по тизеру, останется минималистичным и современным: овальный зарядный чехол и, вероятно, два цветовых варианта.

В плане звучания Nord Buds 3, скорее всего, порадуют динамичными драйверами и активным шумоподавлением (ANC). Также ожидается поддержка Google Fast Pairing для мгновенного подключения к устройствам Android и Bluetooth 5.4 для стабильного беспроводного соединения.

Автономность, вероятно, будет одним из главных преимуществ Nord Buds 3. Если ориентироваться на Nord Buds 3 Pro, то можно ожидать до 12 часов работы без подзарядки (с выключенным ANC) и до 44 часов с учетом зарядного чехла.

Ценовая категория пока остается загадкой, однако, учитывая, что Nord Buds 3 Pro стоят 3299 рупий (примерно 3 500 рублей), можно предположить, что базовая модель будет стоить значительно дешевле, скорее всего, меньше 3000 рупий (примерно 3 100 рублей).