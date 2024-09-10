Смартфон Motorola с самой долгой поддержкой не является флагманом

Компания Motorola для своих смартфонов обычно предлагает 3 года обновлений версии Android и 4 года обновлений безопасности. Это относится к наиболее дорогим предложениям по производительности, а бюджетные модели довольствуются ещё меньшим. Теперь компания анонсировала смартфон, где программное обеспечение будет обновляться на протяжении 5 лет.

Речь идёт об аппарате Edge 50 Neo, который в Индии будет представлен 16 сентября, а через несколько недель — в Европе. В индийском магазине Flipkart в описании аппарата указано, что он будет 5 лет получать обновления Android и патчи безопасности.

Это станет значительным шагом вперёд по сравнению с тем, что Motorola предлагала прежде. Тем более что речь идёт не о флагманской модели, а о ценовой категории между верхней и средней.

Это устройство работает на процессоре Dimensity 7300. В разных конфигурациях на выбор доступно 8 ГБ и 12 ГБ памяти, хранилище — 256 ГБ и 512 ГБ. Установлен экран LTPO OLED размером 6,4 дюйма, ёмкость аккумулятора равна 4310 мА·ч. Мощность проводной зарядки составляет 68 Вт, беспроводной — 15 Вт.

Имеется защита от воды и пыли по стандарту IP68. Главная камера основана на сенсоре LYTIA 700C с разрешением 50 Мп. Рядом имеется сверхширокоугольная камера 13 Мп и телеобъектив 10 Мп с 3-кратным зумом. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп.

В Европе устройство Motorola будет стоить 499 евро.