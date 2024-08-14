Умные часы Motorola Moto Watch 120 приносят металлический корпус и отслеживание медицинских показателей

Компания Motorola без лишней шумихи представила модель смарт-часов под названием Moto Watch 120. Эти часы появились спустя примерно полгода после выпуска Moto Watch 40.

реклама

Среди заявленных характеристик можно отметить качественное отслеживание сна, стресса, умные уведомления, свыше 100 режимов физической активности, более 80 циферблатов, поддержку телефонных звонков и 10 дней автономной работы. Среди датчиков имеются акселерометр, датчик сердечного ритма и уровня кислорода в крови. Часы помогают оптимизировать тренировки и достичь лучших результатов с помощью отслеживания частоты сердцебиения и тренировочной зоны в режиме реального времени. Умные уведомления позволяют получать информацию без необходимости доставать смартфон из кармана.

Часы оснащены круглым AMOLED-экраном размером 1,43 дюйма и корпусом из цинкового сплава. Установлена операционная система Moto Watch OS, поддерживается Bluetooth 5.3. Доступны чёрный, розово-золотой и серебряный цветовые варианты.

Ёмкость аккумулятора равна 300 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка, однако её точные характеристики не уточняются.

Корпус имеет защиту от воды и пыли уровня IP68. Размеры часов — 50,6 x 44,6 x 11 мм, вес — 55 г. Модель предыдущего поколения имела лишь защиту IP67 и весила 26 г. У новых часов длина ремешка 175 мм, ширина — 22 мм.

С часов можно воспроизводить аудио, пропускать треки, регулировать громкость на смартфоне. Также можно искать потерянный смартфон, заставив его звонить, причём даже в беззвучном режиме.

Стоимость часов на сайте Motorola составляет $130.