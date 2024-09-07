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PoZiTiv4iK
Представлен телефон со складным экраном Motorola Razr 50s с поддержкой HDR10+
Издание MySmartPrice сообщило, что Motorola разрабатывает новый складной телефон Razr 50s, который должен выйти до конца года.

Издание MySmartPrice опубликовало 6 сентября сообщение в блоге, из которого становится ясно, что Motorola разрабатывает мобильный телефон со складным экраном Razr 50s и, как ожидается, выпустит его до конца этого года.

В настоящее время информации об этом телефоне не так много. Было подтверждено, что телефон со складным экраном Razr 50s получил сертификат HDR10+. Это первый раз, когда Moto Razr 50s был представлен в Интернете.

СМИ считают, что буква «s» здесь не означает «супер»-усовершенствования, но позиционируется как более удобный для пользователей. После запуска Razr 50s цена будет ниже, чем у существующего мобильного телефона Razr 50.

Ниже приложен скриншот сертификации. В списке HDR10+ также упоминаются некоторые другие устройства Motorola, в том числе Moto S50, Moto Edge 50 и ThinkPhone 25.

#смартфоны #motorola #складной телефон #hdr10+ #razr 50s
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