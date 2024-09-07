Asus предлагает искусственный интеллект в моделях Vivobook S 15 и ProArt PZ13

На уходящей неделе в Берлине проходила выставка IFA 2024, и было представлено множество компьютеров с локальной поддержкой искусственного интеллекта. Среди прочих производителей свои продукты анонсировала компания Asus. Её новинками стали ноутбуки Vivobook S 15 и ProArt PZ13.

Эти устройства должны войти в ценовую категорию не дороже $1000 (по крайней мере одно), предлагая представленный здесь же процессор Snapdragon X Plus. Помимо искусственного интеллекта, разработчики обещают увеличение продолжительности работы и высочайшую производительность в классических приложениях.

Это очередные продукты Asus, которые призваны повышать производительность и эффективность представителей малого бизнеса. Устройства отличаются лёгкостью и компактным внешним видом, что позволяет легко носить их с собой.

Vivobook S 15 представляет собой ноутбук толщиной 14,7 мм и весом 1,42 кг. Цельнометаллический корпус был обработан на станке с ЧПУ и придаёт устройству минималистичный внешний вид. Процессор обеспечивает скорость и энергоэффективность, а также высокую производительность на единицу энергопотребления. Производительность искусственного интеллекта достигает здесь 45 TOPS. Ёмкость аккумулятора равна 70 Вт·ч, чего должно хватать на 19 часов работы. За быструю зарядку отвечает технология Asus USB-C Easy Charge.

Используется однозонная клавиатура с подсветкой RGB. На клавиатуре имеется клавиша Copilot+ для максимально быстрого доступа к возможностям искусственного интеллекта. Среди этих возможностей — Copilot, Live Captions и Cocreator, а также сенсорная панель для управления при помощи жестов. Доступны Wi-Fi 7, порты USB4 и ряд других современных разъёмов.

Ноутбук оборудован экраном Asus Lumina OLED с поддержкой 100% цветового диапазона DCI-P3. Разрешение у него составляет 3K, частота обновления — 120 Гц. Ещё есть поддержка Dolby Atmos Audio для обеспечения качественного звука, чтобы с ноутбуком можно было не только работать, но и отдыхать.

Модель ProArt PZ13 весит лишь 850 г при толщине корпуса 8,9 мм. Подобная портативность не мешает устройству быть очень функциональным. Здесь применяется тот же процессор Snapdragon X Plus. Продолжительность работы обещана на уровне Vivobook S 15, а ещё поддерживается стилус.

Vivobook S 15 предлагается по цене $900, тогда как ProArt PZ13 стоит $1100.