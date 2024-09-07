Компания ASUS выпустила обновление BIOS AGESA 1.2.0.1a для своих материнских плат AM5, добавив режимы AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X с TDP 105 Вт.

Компания ASUS обновила BIOS своих материнских плат AM5, включая модели ROG, ROG STRIX и ProArt, добавив новый режим под названием "105W TDP" для процессоров AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Это изменение позволяет увеличить производительность данных процессоров, которые изначально имеют классификацию 65 Вт. Режим "105W TDP" увеличивает ограничения на мощность и тактовую частоту, способствуя значительному повышению производительности, особенно при работе с многопоточными приложениями.

Первым производителем, выпустившим обновление BIOS с режимом "105W TDP", была компания MSI. Теперь ASUS также предложил эту опцию своим пользователям. Режим доступен в меню Ai Tweaker под названием "cTDP to 105W" и может быть включен или выключен в зависимости от потребностей пользователя. Однако для использования этого режима необходимо иметь последнюю версию BIOS AGESA 1.2.0.1a и одну из совместимых материнских плат ASUS, таких как ROG CROSSHAIR X670E HERO, ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI и PROART X670E CREATOR WIFI.

Стоит отметить, что это пока бета-версия обновления BIOS, и официальный режим "105W TDP" будет представлен в релизе AGESA 1.2.0.2 BIOS. Уже сейчас пользователи могут испытать повышенную производительность, выбрав режим с более высоким TDP. Ожидается, что и другие производители материнских плат также выпустят свои собственные обновления BIOS с аналогичной функцией в ближайшем будущем.