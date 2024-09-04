Линейка процессоров Snapdragon X расширяется

До сих пор процессоры серии Snapdragon X включали в себя 12-ядерную модель Elite и 10-ядерную Plus. В среду в эту компанию вошёл новый 8-ядерный чип Plus для компьютеров под брендом Microsoft Copilot+. Произошло это на выставке IFA в Берлине. По словам генерального директора Qualcomm, процессоры войдут в состав компьютеров стоимостью $700-$900.

Процессор основан на ядрах Qualcomm Oryon и предлагает максимальную на данный момент энергоэффективность, обеспечивая при этом высокий уровень производительности, отзывчивости и несколько дней автономной работы. Он войдёт в состав устройств производства Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, Samsung и других.

Модели процессора X1P-42-100 и X1P-46-100 обладают восемью ядрами на техпроцессе 4 нм. Максимальная одноядерная частота составляет 3,4 ГГц, многоядерная — 3,2 ГГц у младшей модели и 3,4 ГГц и 4 ГГц у старшей. Объём общего кэша равен 30 МБ, у каждого кластера — 12 МБ кэша L2.

Используется графический процессор Adreno X1-45 с производительностью 2,1 и 1,7 TFLOP соответственно. У ранее представленных 10-ядерного и 12-ядерного процессоров производительность графики составляет 3,8 и до 4,6 TFLOP. Поддерживается память LPDDR5x DRAM 8448 MT/s, а NPU даёт ещё 45 TOPS.

В плане скорости новый чип находится на уровне Ryzen 7 8840U, Ryzen 5 8640U, Core Ultra 7 155U и Core Ultra 5 125U. Подобный результат можно получить в бенчмарках Geekbench и 3DMark Wildlife.

Если появится достаточно много ноутбуков не дороже $800, процессор станет наиболее доступным с производительностью 45 TOPS. Необходимо также достаточное количество приложений искусственного интеллекта, которые будут реально полезны на практике.

Qualcomm утверждает, что продолжительность работы этих устройств будет вдвое превосходить конкурентов. Для работы дома и в офисе это играет важную роль.