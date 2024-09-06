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Moleculo
ASUS выпускает GDDR6-версии видеокарт Dual GeForce RTX 4070 EVO и EVO OC
Компактные двухвентиляторные SFF-ready модели.

ASUS выпустила новые видеокарты Dual GeForce RTX 4070 EVO и EVO OC — это варианты с видеопамятью GDDR6, сообщает VideoCardz. За исключением типа и скорости видеопамяти, характеристики новинок не изменились относительно GDDR6X вариантов этих видеокарт, выпущенных ранее. В частности, графический процессор версии EVO работает на частотах 2475 мегагерц (МГц) в стоке и 2505 МГц в режиме OC, для версии EVO OC частоты подняты до 2520 и 2550 МГц соответственно.

Источник изображения: ASUS

Точные характеристики видеопамяти не называются, считается, что карты оснащаются чипами GDDR6 со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с). В оригинальных версиях используются чипы GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с. Меньшая скорость приводит к 5-процентному снижению общей пропускной способности подсистемы памяти.

Источник изображения: ASUS

Видеокарты оснащаются относительно компактными 2,5-слотовыми двухвентиляторными системами охлаждения. Размеры видеокарт 227,2×123,24×49,6 миллиметров соответствуют требованиям программы SFF-ready. Для дополнительного питания видеокарты оснащаются одним 8-контактным разъёмом PCIe.

#nvidia #видеокарты #asus
Источник: videocardz.com
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