Рекордно тонкий складной смартфон Honor Magic V3 поступает на прилавки магазинов разных стран

Ещё до начала своих продаж Honor Magic V3 привлёк внимание специалистов и потенциальных покупателей обещанием стать самым тонким складным смартфоном. В Европе он уже пользуется большим спросом, обходя в этом плане даже Samsung. Теперь желающие смогут приобрести этот аппарат.

Пока Samsung испытывает затруднения с тем, чтобы сделать достаточно тонкий складной смартфон, китайские производители не стоят на месте. Толщина нового аппарата Honor в сложенном виде всего 9,2 мм. Для сравнения, толщина Samsung Z Fold 6 Special Edition на 1 мм больше.

На протяжении некоторого времени смартфон уже был доступен для приобретения в Китае. Теперь его официально анонсировали для остального мира в Берлине на выставке IFA 2024. Этот аппарат побил прошлогодний рекорд этого же производителя, у которого толщина смартфона Honor Magic V2 равна 9,9 мм.

Также здесь используется новый шарнир Super Steel Hinge, способствующий максимально тонкому корпусу. Внутренняя структура с износостойкими покрытиями делает аппарат прочным.

Устройство обладает экраном размером 6,43 дюйма с разрешением 2376 × 1060. В открытом состоянии можно работать с экраном OLED с разрешением 2344 × 2156. Частота у обоих — 120 Гц. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с объёмом оперативной памяти 12 ГБ.

Сзади находятся три камеры: основная — 50 Мп, телеобъектив с таким же разрешением и сверхширокоугольная камера — 40 Мп. Предлагаются чёрный, зелёный и красно-коричневый цветовые варианты стоимостью 1999 евро.