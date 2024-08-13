ИИ будет понимать по движению глаз, что пользователь хочет сделать

Смартфоны популярны уже второе десятилетие, но в целом они остаются неизменными. Становятся быстрее процессоры, растут экраны, увеличивается их разрешение, камеры снимают всё лучше, но это по-прежнему сенсорные устройства, с которыми взаимодействуют пальцами. Для обычных людей в этом нет проблем, но при наличии болезней вроде бокового амиотрофического склероза (БАС) такой вариант взаимодействия не подходит. Данная болезнь вызывает слабость мышц, из-за чего у человека ограничивается подвижность. Нажать на кнопку или провести пальцем по экрану становится затруднительно или полностью невозможно.

Чтобы облегчить таким людям работу со смартфонами, компания Honor представляет систему отслеживания намерений на основе взгляда в своей программной оболочке MagicOS 8.0. Управлять интерфейсом здесь можно будет при помощи движения глаз.

реклама

Название «отслеживания намерений» выбрано по той причине, что искусственный интеллект здесь решает, что хочет сделать пользователь. Это делает навигацию по интерфейсу более естественной.

Работа системы была продемонстрирована в нынешнем году на выставке MWC на модели Magic 6 Pro. С 27 августа данная система начнёт внедряться в смартфоны Honor по всему миру. Какие именно аппараты получат данную технологию, не сообщается. В лучшем случае это будут все смартфоны с версией MagicOS 8.0.

Также китайский производитель работает над интерфейсом «мозг-компьютер» (BCI). С его помощью люди смогут взаимодействовать с внешними устройствами благодаря сигналам мозга. Это также удобно при ограниченной подвижности.