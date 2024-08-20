5 сентября в Берлине компания Honor проведёт ряд анонсов

На мероприятии IFA 2024 в Берлине 5 сентября компания Honor среди прочих производителей анонсирует ряд своих новых устройств. До запуска остаётся чуть более двух недель.

Среди представленных продуктов будут складной смартфон Honor Magic V3, планшет Honor MagicPad 2 и ноутбук Honor MagicBook Art 14. Не обойдётся и без предложений в сфере искусственного интеллекта.

Смартфон складывается как книга и предложит рекордно тонкий корпус толщиной всего 9,2 мм в закрытом виде. Например, последний складной смартфон Samsung в этом состоянии имеет толщину 12,1 мм. Также аппарат Honor получит защиту уровня IPX8, как на недавно представленном Google Pixel 9 Pro Fold.





За высокий уровень производительности будет отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 3, а ёмкость аккумулятора составит 5150 мАч.

В июле в Китае компания представила планшет MagicPad 2. Это устройство оснащено OLED-дисплеем размером 12,3 дюйма с разрешением 3000 x 1920 пикселей, пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления 144 Гц. Внутри находится система на чипе Snapdragon 8s Gen 3. На основе искусственного интеллекта здесь работают шумоподавление, преобразование речи в текст и создание протоколов совещаний.

Ноутбук также был представлен в Китае в июле. Корпус выполнен из материалов аэрокосмического класса, благодаря чему он лёгкий и прочный. Вес устройства составляет 1,03 кг при толщине 1 см.

Это 14-дюймовый ноутбук с OLED-экраном разрешением 3.1K и частотой 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 60 Вт·ч, что позволяет работать на протяжении без малого 10 часов. Для подключения доступны порты Thunderbolt 4, полнофункциональный USB-C, USB-A 3.2, HDMI 2.1, разъём 3,5 мм.