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Honor показала рост продаж складных смартфонов на 455%
За год мировые поставки складных смартфонов выросли на 48%

Очередное исследование рынка складных смартфонов от компании Counterpoint по итогам второго квартала года показало, что рост поставок за год составил 48%. Ведущим производителем остаётся Samsung, но основной рост пришёлся на конкурентов южнокорейского производителя.

Самый большой рост поставок обнаружился в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая, Индии и Южной Кореи) и Западной Европе. В Латинской Америке складные смартфоны были мало у кого, поэтому продажи выросли в итоге больше чем на 450%. В Северной Америке рост составил всего 14%.

Спрос растёт главным образом на продукцию китайских производителей. Неплохой рост демонстрирует Motorola, а Honor за год увеличила поставки на 455%. Складывающийся как книжка аппарат Honor Magic V2 является наиболее продаваемым во многих регионах. В частности, он лидирует в Западной Европе, потеснив Samsung.

В третьем квартале от модели Galaxy Z Fold 6 ждут возвращения утраченных позиций. Однако если тенденция сохранится, Samsung в недалёком будущем может потерять лидерство.

#смартфоны #samsung #honor
Источник: androidauthority.com
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Катя
22:49
Повторяю, по ссылкам психически больных не хожу, как впрочем и все здравомыслящие люди, или ты настолько глуп, что русский язык не понимаешь? Поскуливай дальше плоть суслика.
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
leonid26
22:44
ты прав бот, тебя поведут твои здравомыслящие коллеги по вольеру по известной ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
Катя
22:36
так ты же ничего не говоришь, как понять того кто ничего не говорит? ты хоть сам понять можешь что сам буробишь, псих ? тебя электричеством лечить надо
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Катя
22:35
По ссылкам психически больных не хожу, как впрочем и все здравомыслящие люди.
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leonid26
22:34
тебе не дано, так что не пытайся понять
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22:34
https://www.youtube.com/watch?v=r-sTgYhLA_o&list=RDr-sTgYhLA_o&start_radio=1&rv=lsmTDzgm9Ao
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