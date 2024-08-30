За год мировые поставки складных смартфонов выросли на 48%

Очередное исследование рынка складных смартфонов от компании Counterpoint по итогам второго квартала года показало, что рост поставок за год составил 48%. Ведущим производителем остаётся Samsung, но основной рост пришёлся на конкурентов южнокорейского производителя.

Самый большой рост поставок обнаружился в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая, Индии и Южной Кореи) и Западной Европе. В Латинской Америке складные смартфоны были мало у кого, поэтому продажи выросли в итоге больше чем на 450%. В Северной Америке рост составил всего 14%.

Спрос растёт главным образом на продукцию китайских производителей. Неплохой рост демонстрирует Motorola, а Honor за год увеличила поставки на 455%. Складывающийся как книжка аппарат Honor Magic V2 является наиболее продаваемым во многих регионах. В частности, он лидирует в Западной Европе, потеснив Samsung.

В третьем квартале от модели Galaxy Z Fold 6 ждут возвращения утраченных позиций. Однако если тенденция сохранится, Samsung в недалёком будущем может потерять лидерство.