Неудачи в сфере искусственного интеллекта происходят вдвое чаще по сравнению с другими IT-проектами

В настоящее время искусственный интеллект является модной темой. Технологические компании, будь то производители устройств или программного обеспечения, стараются обогнать друг друга в деле внедрения ИИ, чтобы не стать отстающими. Между тем, вся эта суета и спешка для многих плохо кончаются. Согласно появившемуся отчёту от RAND Corporation, 80% проектов в сфере искусственного интеллекта терпят неудачу. Этот уровень провалов вдвое выше, чем у других проектов в сфере IT.

Были опрошены 65 специалистов по данным и инженеров, у которых имеется минимум 5 лет опыта разработки моделей искусственного интеллекта и машинного обучения в промышленности или академических сферах. В результате удалось установить пять основных причин неудач проектов ИИ. Чаще всего заинтересованные стороны неправильно понимают или описывают, чего хотят добиться при помощи искусственного интеллекта. Некоторые уверены, что ИИ способен улучшить компанию словно по волшебству. При этом руководители не задумываются, каким именно образом ИИ можно применить к их бизнесу, сколько ресурсов уйдёт на внедрение и сколько времени придётся потратить.

Другой проблемой является отсутствие у организаций данных для обучения эффективных моделей ИИ. Один из опрошенных говорит, что 80% ИИ представляет собой обработку данных. Для этого требуются высококвалифицированные специалисты. Кроме того, специалисты по данным и инженеры стремятся задействовать самые современные версии ИИ и не задаются вопросом, решит ли это реальные проблемы пользователей.

Среди других факторов называются отсутствие у организаций структуры для управления данными и развёртывания завершённых моделей ИИ. Ещё искусственный интеллект часто применяют к проблемам, которые он не способен решить. Даже компании уровня Microsoft могут не задумываться о том, для чего нужно применять ИИ. Примером этого является функциональность Recall, вероятное появление которой в Windows вызвало шквал критики.

Другой опрос недавно показал, что если включить в название продукта логотип ИИ, у пользователей становится меньше желания покупать этот продукт. Тем более большинство не готовы платить за такие продукты повышенную цену. Для бизнеса же наиболее важно, что получение финансовой отдачи от инвестиций в искусственный интеллект может занять больше времени, чем хотелось бы. В худшем случае этой отдачи можно не дождаться никогда.