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IDC: генеративный ИИ будет стимулировать продажи смартфонов
Генеративный искусственный интеллект способен подстегнуть интерес к смартфонам.

Генеративный ИИ и его восприятие в массах оказывают влияние на всю IT-сферу. Хотя рентабельность вложений в ИИ пока остается небольшой, аналитическая компания IDC считает, что на рынке смартфонов эта технология может приносить доход уже в ближайшее время.

Согласно квартальному исследованию IDC, на премиальных рынках смартфоны с генеративным ИИ занимают всё большую долю и вызывают значительный ажиотаж. Прогнозы показывают, что в этом году продажи смартфонов на платформе Android вырастут на 7,1%, тогда как продажи iPhone увеличатся всего на 0,8%.

IDC прогнозирует, что к концу 2024 года на долю смартфонов с поддержкой генеративного ИИ будет приходиться 18% рынка. Большинство флагманских моделей будут оснащены различными функциями генеративного ИИ с локальной обработкой данных на устройстве. Средняя цена таких смартфонов будет более чем в два раза превышать стоимость моделей без ИИ. Распространение таких смартфонов особенно выгодно для предприятий, которые намерены внедрить эту технологию внутри компании или предложить её своим клиентам.

На платформе iOS также есть потенциал для роста, но многое будет зависеть от реализации генеративного ИИ в линейке iPhone 16 и развития партнёрских соглашений Apple в Китае. Особое внимание уделяется локальной работе Apple Intelligence. В момент запуска iPhone 16 некоторые из заявленных функций ИИ могут быть недоступны. Если покупатели будут разочарованы в первоначальной реализации, вернуть их интерес к искусственному интеллекту на устройствах iPhone может быть непросто.

Для пользователей важную роль могут играть не столько функциональные возможности ИИ, сколько уровень защиты данных. Локальная обработка данных означает, что информация не будет отправляться в облако. Однако полностью избежать передачи данных в облако не удастся, так как это зависит от настроек резервного копирования.

#смартфоны
Источник: computerworld.com
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