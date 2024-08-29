Рост спроса на iPhone 16 произойдёт не благодаря Apple Intelligence

На 9 сентября компания Apple запланировала проведение мероприятия под названием «It’s Glowtime». Здесь состоится анонс линейки смартфонов iPhone 16, а также других продуктов, в том числе появление поддержки искусственного интеллекта Apple Intelligence. На последний производитель делает ставку как на главную мотивацию для увеличения продаж. Согласно последней информации, в предвкушении роста продаж Apple собирается увеличить объём производства iPhone 16 на 10% по сравнению с iPhone 15 в прошлом году.

Издание Nikkei Asia пишет, что до конца года будет произведено 88–90 млн экземпляров iPhone 16. Информационное агентство Bloomberg ранее давало аналогичную оценку. Большая часть первоначальных поставок придётся на Китай, но рост популярности аппаратов Huawei может помешать Apple доминировать на этом рынке.

Управляющий директор Haitong Securities полагает, что вовсе не Apple Intelligence станет главным фактором вероятного увеличения объёма продаж iPhone 16. Расширение возможностей генеративного искусственного интеллекта Apple в 2025 году может сыграть более значительную роль. Ранее различные аналитики предполагали, что искусственный интеллект Samsung Galaxy AI может стать важным фактором роста популярности аппаратов следующего года Galaxy S25. Так это или нет, мы узнаем не раньше следующего года.

Опросы показали, что пользователей больше интересуют доступные цены и эффективная система охлаждения iPhone 16. Во всех моделях iPhone 16 может быть 8 ГБ оперативной памяти, чего для современных флагманов многим уже кажется недостаточным. Предположительно, в аппаратах iPhone 17 в следующем году будет 12 ГБ памяти, что расширит возможности генеративного искусственного интеллекта и других функций.