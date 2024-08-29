В настоящее время компания улучшает Siri для iOS 18.1, но появилась информация, что новый ИИ будет более развит и будет работать на основе генеративного ИИ, обладая новыми функциями.

Компания Apple в настоящий момент работает над разработкой новой человекоподобной личности ИИ, которая будет предназначена для роботизированных устройств и отличаться от Siri. В новом докладе отмечается, что Apple планирует выпустить iOS 18.1 с улучшенной версией Siri, но эта новая личность будет представлять собой еще более умного виртуального помощника с широким спектром новых функций. Но пока нет информации о том, будут ли эти функции доступны на iPhone.

Apple также работает над Apple Intelligence, который может иметь возможность понимать контекст и иметь больше функциональности по сравнению с Siri. Хотя пока не было официального анонса от Apple о роботизированных устройствах, для которых предназначен этот новый помощник, и не все функции Siri были доступны, появление новой личности повышает вопрос о том, не станет ли Siri устаревшей.



Однако, по слухам, Apple планирует выпустить свое первое роботизированное устройство, которое может быть гибридом HomePod и iPad, в 2026 или 2027 году. Это лишь предположение, основанное на первоначальной информации, поэтому пока неясно, какие конкретные устройства будут пользоваться новым виртуальным помощником.