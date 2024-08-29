По слухам, следующие чипсеты Apple A18 и A18 Pro будут иметь независимые матрицы и уменьшенный объем кэша

По последним слухам, компания Apple готовит два новых процессора - A18 и A18 Pro, которые будут использоваться в предстоящих моделях iPhone 16. Оба чипсета будут независимыми и иметь уменьшенный объем кэша для экономии места. Они будут использовать одинаковую конфигурацию процессорного кластера, но количество ядер GPU будет отличаться. Стандартный A18 будет иметь пятиядерный GPU, а топовый A18 Pro - шестиядерный GPU, аналогичный предыдущему поколению A17 Pro.

Новая информация была предоставлена тайпстером Weibo Fixed focus digital и опубликована @faridofanani96 на X. Предыдущий слух утверждал, что A18 и A18 Pro будут иметь больший кэш для размещения нейронного движка, но последние слухи отрицают это, утверждая, что площадь чипа будет сохранена за счет уменьшения размера кэша.

Интересно, что оба чипсета являются независимыми плашками, что означает, что Apple не использовала метод биннинга для A18 Pro, который обычно используется для экономии денег. Оба чипсета будут использовать кластер «2 + 4», состоящий из двух производительных и четырех энергоэффективных ядер.