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Apple может оснастить iPhone 17 Pro Max 12 ГБ ОЗУ и усовершенствованной системой охлаждения
Это позволит новинке иметь расширенные возможности с использованием технологий ИИ.

Компания Apple ещё не представила свою новую линейку смартфонов серии iPhone 16, как в сети Интернет появляются новые данные о серии iPhone 17, опубликованные информатором Минг-Чи Куо, говорится в публикации сайта Neowin.

Источник фото: Neowin

Утверждается, что топовая модель Apple iPhone 17 Pro Max будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти, что станет наибольшим показателем среди всех iPhone, так как iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone SE 4, а также ультратонкая модель iPhone, которая, судя по всему, будет называться iPhone 17 Slim, получат 8 ГБ ОЗУ.

Как сообщается, увеличенный объём оперативной памяти для новинки означает, что Apple намерена наделить iPhone 17 Pro Max расширенными аппаратными функциями с использованием технологий искусственного интеллекта.

Помимо апгрейда ОЗУ, новинка также обзаведётся усовершенствованной технологией охлаждения, предполагающей использование графитового листа, применяемого в других моделях iPhone 17, совместно с испарительной камерой, которую уже некоторое время использует ряд конкурентов Apple.

Информатор отмечает, что на модели Pro Max приходится почти 40 % поставок новых смартфонов, поэтому Apple будет нацелена на дальнейшее расширение возможностей и внедрение более качественных обновлений для данных моделей как на программном, так и на аппаратном уровне.

Ожидается, что линейка iPhone 17 будет представлена осенью следующего года, в то время как в текущем году Apple проведёт презентацию серии iPhone 16, намеченную на 9 сентября.

#apple #iphone 17 pro max
Источник: neowin.net
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