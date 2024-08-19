Линейка Red Magic пополнится новым устройством

Известный инсайдер Digital Chat Station недавно поделился информацией о следующих продуктах известного бренда игровых устройств Red Magic. В конце августа должен быть представлен планшет этого производителя на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 Leading. Это будет второй планшет компании после выпущенного прошлым летом первого. Уже есть планы на следующий год.

В социальной сети Weibo появилась информация о том, что планшет Red Magic Gaming Tablet 3 получит процессор следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4. Экран будет сравнительно небольшим по сравнению с экранами современных планшетов популярных производителей. У первого поколения был экран с диагональю 12,1 дюйма.

Конкретная информация пока отсутствует, но ожидается наличие эффективной системы охлаждения, большого аккумулятора и быстрой зарядки. У первого планшета ёмкость аккумулятора равна 10000 мАч, при этом поддерживается зарядка мощностью 80 Вт.

Кроме того, Red Magic начнёт международные продажи игрового ноутбука Titan 16 Pro. Это может быть переименованный вариант продающегося в Китае ноутбука Red Magic Gaming Laptop 16 Pro. Ноутбук оснащён экраном размером 16 дюймов с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, динамиками Harman Kardon и инфракрасной камерой 1080p. Установлен процессор Intel Core i9 14-го поколения и предлагаются видеокарты GeForce RTX 4060 или 4070.