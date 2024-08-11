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Планшет Red Magic Gaming Tablet 2 может получить разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 3 LE
Новинка должна дебютировать в конце августа.

Не так давно бренд Red Magic обновил свой флагманский игровой смартфон Red Magic 9S Pro разогнанной версией чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но, судя по всему, не останавливается на достигнутом — как сообщает известный информатор Digital Chat Station, вскоре будет представлен планшет Red Magic Gaming Tablet второго поколения, который также получит чип Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Помимо разогнанного чипсета Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, планшет Red Magic Gaming Tablet 2, как утверждает информатор, будет оснащён инновационной системой охлаждения и получит более компактные размеры по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Если информация подтвердится, то стоит ожидать, что новинка получит экран с меньшей диагональю по сравнению с Red Magic Gaming Tablet, дебютировавшим в прошлом году с 12.1-дюймовым дисплеем, характеризующимся разрешением 2.5K и частотой обновления 144 Гц.

Также ожидается, что планшет Red Magic Gaming Tablet второго поколения будет обладать ёмкой батареей и быстрой зарядкой, которые по характеристикам как минимум не будут уступать модели предшествующего поколения, имеющей аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч и 80-Вт зарядку.

Как утверждает информатор, новинка будет официально представлена в конце августа текущего года.

#red magic gaming 2
Источник: gizmochina.com
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