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dima0782
Red Magic 9S Pro выходит на мировой рынок
Компания Red Magic представила свой новый игровой телефон, который поступит в продажу по всему миру. Red Magic 9S Pro получил новый дизайн и функции искусственного интеллекта.

Red Magic 9S Pro — игровой телефон, который был представлен в Китае в прошлом месяце и теперь выходит на мировой рынок. Он оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, который работает на повышенной частоте. Для охлаждения процессора используется гелевая система охлаждения. Кроме того, телефон имеет функции искусственного интеллекта.

Red Magic 9S Pro оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1600 нит. Он также поддерживает регулировку яркости DC и ШИМ 21600 Гц. Телефон имеет 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

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В телефоне установлена тройная задняя камера: основная камера на 50 Мп с сенсором Samsung GN5, ультраширокоугольная камера на 50 Мп с сенсором Samsung JN1 и макрокамера на 2 Мп (GigaDevice GC02M1). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Функции искусственного интеллекта включают Smart Navigator, который предлагает игры и набирает текст голосом в режиме реального времени, AI Trigger, позволяющий настраивать действия кнопок в зависимости от стиля игры, и Sound Recognition, распознающий внутриигровые звуки.

Телефон оснащён усовершенствованной системой охлаждения ICE 13.5, которая включает в себя однослойную пластину с испарительной камерой (VC) площадью 10182 мм2 и новый охлаждающий гель freeze, снижающий тепловое сопротивление и понижающий температуру ядра до 19,5C. Модернизированный турбовентилятор со скоростью вращения 22 000 об/мин работает с уровнем шума всего 4 дБ.

Red Magic 9S Pro предлагает разные объемы памяти и хранилища в зависимости от цветового решения. Например, если вы выберете белый цвет под названием Snowfall, вы получите 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя. Если вы выберете ледяной цвет под названием Frost, то получите 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Телефон поступит в продажу 23 июля. Цены следующие:

12 ГБ + 256 ГБ: $649 (около 57 000 рублей)

16 ГБ + 512 ГБ: $799 (около 70 000 рублей)

#смартфон #игровой смартфон #мировой рынок #red magic 9s pro
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