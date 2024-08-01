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ZANTI
Red Magic 9S Pro+ стал новым лидером рейтинга AnTuTu на июль
Геймерский смартфон от ZTE набрал рекордные 2,18 миллиона баллов, обогнав конкурентов.

© Nubia

Бенчмарк AnTuTu представил обновленный рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов на китайском рынке за июль. Геймерский смартфон Red Magic 9S Pro+ от ZTE с процессором Snapdragon 8 Gen 3 LE возглавил список, набрав впечатляющие 2,18 миллиона баллов.

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На втором месте дебютировал OnePlus Ace 3 Pro со Snapdragon 8 Gen 3, показав результат в 2,1 миллиона баллов. Тройку лидеров замкнул Redmi K70 Extreme Edition на базе MediaTek Dimensity 9300+ с 2,09 миллиона баллов.

Прежний лидер, Asus ROG Phone 8 Pro, опустился на четвертую позицию. В топ-10 также вошли модели от iQOO и Vivo, все с показателями выше 2 миллионов баллов. Рейтинг демонстрирует высокую конкуренцию среди производителей флагманских Android-устройств и постоянное улучшение их производительности.

#android #antutu #snapdragon 8 gen 3 #производительность #флагманы #red magic 9s pro #redmi k70 extreme edition #one plus
Источник: lifehacker.ru
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RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
Обнародован июльский рейтинг производительности Android-смартфонов среднего класса от AnTuTu
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