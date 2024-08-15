В Windows 11 24H2 шифрование Bitlocker будет включена по умолчанию

В рамках очередного обновления операционной системы Windows 11 Microsoft может позаботиться о повышении безопасности данных, но из-за этого твердотельные накопители будут работать медленнее. Речь идёт о функции шифрования устройств BitLocker, которая в грядущей версии 24H2 должна стать активной по умолчанию.

До сих пор шифрование BitLocker предлагалось только в редакциях Windows Pro, но следующее обновление сделает его доступным для более широкого круга устройств.

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К сожалению, ради сохранности данных придётся пожертвовать частью производительности твердотельных накопителей. Представители портала Tom’s Hardware в прошлом году протестировали разные модели накопителей с включённым BitLocker и установили, что производительность может уменьшаться достаточно заметно. Скорость последовательного чтения данных может сокращаться на 45%, скорость записи — на 40%. Производительность при чтении и записи случайных блоков данных уменьшается меньше.

Падение производительности может отличаться при разных типах нагрузки и у разных моделей накопителей. Чем больше объём передаваемых данных, тем выше это падение.

К счастью, шифрование BitLocker по умолчанию будет включено только на новых компьютерах или на тех, на которых будет произведена чистая установка Windows. Если обновлять уже установленную версию, автоматическое шифрование не включится. Это же относится к использованию локальной учётной записи вместо аккаунта Microsoft.

Аппаратные требования к поддержке шифрования в обновлении должны стать ниже прежних. Больше не будет нужен интерфейс тестирования безопасности оборудования (HSTI) или Modern Standby. Необходимость в проверке ненадёжных интерфейсов прямого доступа к памяти (DMA) также отпадёт, что упростит соответствие стандартам набора инструментов для оборудования (HLK) для производителей.