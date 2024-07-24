Кроме того, данной проблеме подвержена и Windows Server.

Свежее обновление безопасности ОС Windows, стало причиной очередной проблемы, с которой сталкивается всё больше пользователей, говорится в публикации издания Windows Latest.

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Источник фото: Fusion IT

Сообщается, что новая проблема возникает после успешной установки свежего апдейта — после перезагрузки компьютера система предлагает ввести ключ восстановления Bitlocker, который помнят далеко не все пользователи, в результате чего им приходится отчаянно вспоминать заветный код или искать пути решения в сети Интернет.

Первые жалобы начали поступать от пользователей Windows 11, когда их системы автоматически установили обязательное обновление безопасности KB5040442, датированное июлем текущего года, а теперь, судя по всему, проблема приобрела массовый характер, что побудило Microsoft официально признать существование данной надоедливой ошибки.

С проблемой сталкиваются не только пользователи Windows 11 версий 23H2, 22H2 и 21H2, но и Windows 10 22H2 и 21H2, а также Windows Server, начиная от версии 2008 и заканчивая 2022.

Ошибка, вынуждающая пользователей вводить ключ восстановления, наблюдается только в том случае, если пользователи собственноручно активировали функцию шифрования Bitlocker на своём компьютере. Отмечается, что в Windows 11 24H2 данная функция будет активирована по умолчанию.

Пользователи, которые столкнулись с данной проблемой и не могут вспомнить ключ восстановления, могут без особого труда его узнать, попросту войдя в учётную запись Microsoft на сайте, перейдя в раздел «Устройства», после чего выбрав пункт «Подробнее» под именем компьютера и нажав кнопку «Управление ключами восстановления».

Если же доступа к учётной записи Microsoft не имеется, то возникают серьёзные проблемы, решить которые, судя по всему, можно будет только обходными путями. Тем же, кто ещё не успел обновиться, рекомендуется создать резервную копию ключа восстановления на USB-накопителе.

Microsoft работает над изучением этой досадной ошибки и вскоре может выпустить апдейт, устраняющий данную проблему.