ИИ-революция в гейминге: Opera GX обновляется и получает новые функционалы

Геймерский браузер Opera GX выходит на новый уровень с глобальным обновлением, которое знаменует собой мощное внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи могут наслаждаться рядом новых функций, управляемых ИИ, которые повышают их игровой опыт.

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Opera GX теперь интегрирована с Imagen2 от Google, ИИ-инструментом для генерации изображений. Благодаря этому пользователи могут создавать изображения прямо в браузере. Браузер может генерировать до 30 изображений в день, предоставляя игрокам и цифровым художникам бесконечные возможности для вдохновения и творчества.

Голосовой ассистент Aria, который раньше был доступен только в Opera One, теперь доступен в Opera GX. Aria использует технологию WaveNet от Google, обеспечивая естественное и выразительное воспроизведение голоса. Это улучшение значительно повышает удобство работы браузера для пользователей с ограниченными возможностями и тех, кто предпочитает аудиоинтерфейс.

Opera GX также предоставляет улучшенные возможности анализа изображений. Он интегрируется с различными инструментами искусственного интеллекта, что позволяет пользователям выявлять объекты, классифицировать изображения и даже получать подробную информацию об их содержимом. Эта функция может значительно упростить поиск игровых изображений и создание персонализированных фонов для стримов и видеороликов.

Помимо основных функций обновления, Opera GX включает ряд дополнительных улучшений. Пользователи теперь могут наслаждаться улучшенным углубленным игровым обзором GX Corner, который предоставляет персонализированные рекомендации по играм и последние новости игровой индустрии. Кроме того, обновление включает в себя поддержку Discord Rich Presence, которая позволяет геймерам делиться информацией о своих текущих игровых сессиях с друзьями.

Обновление Opera GX уже доступно для всех пользователей.