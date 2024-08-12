Intel продолжает доминировать на рынке клиентских процессоров

По итогам второго квартала года компания AMD показала отличные результаты на рынке процессоров. Она увеличила свою долю среди процессоров для дата-центров и ноутбуков, говорится в отчёте Mercury Research. Intel, в свою очередь, укрепила позиции среди процессоров для настольных ПК и лидирует по общему количеству проданных чипов.

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Доля на рынке клиентских процессоров у Intel составляет 78,9% против 21,1% у AMD. Последняя смогла увеличить свой результат на 0,5% за квартал и на 3,8% за год. С учётом только что выпущенных процессоров AMD и проблем с процессорами Intel, тенденция может продолжиться, но наверняка соотношение сил будет меняться не слишком быстро.

На рынке процессоров для настольных компьютеров AMD потеряла 1%, и её доля составляет 23% против 77% у Intel. По сравнению с показателем годичной давности, доля AMD выросла на 3,6%. На рынке процессоров для ноутбуков показатели также выросли. Доля здесь составляет 20,3%, что означает рост на 1% за квартал и на 3,8% за год.

Лучшие результаты AMD показала на рынке серверов. Её доля выросла на 0,5% до значения 24,1%. За год этот результат увеличился на 5,6%.

На рынке дата-центров у Intel 75,9%, но в высокопроизводительных серверах лидирует AMD. Об этом стало известно из финансовых результатов компании. Она продаёт процессоров меньше, но зарабатывает на этом почти столько же, сколько Intel. Из этого следует, что средняя цена продажи у неё выше.

По доходу доля AMD на рынке серверных процессоров составляет 33,7%, увеличившись на 0,7% за квартал и на 6,6% за год. Intel не может конкурировать в процессорах с количеством ядер 96 и 128.