Теты в играх пока не проводились, а в среднем не всё так плохо, как может показаться

Последние несколько месяцев Intel сталкивается с проблемами. Процессоры то и дело горят на ровном месте, а пользователи вынуждены бороться с синими экранами, низкой стабильностью и многими другими проблемами. Многие энтузиасты забыли о существовании разгона, предпочитая понизить напряжение во избежание проблем. Даже на штатных тактовых частотах могут возникать перебои с питанием, а руководство Intel обещает выпустить патч с исправлениями несколько месяцев. На самом деле несколько версий BIOS уже вышли, но никакого эффекта всё это не возымело. Патчи отключали автоматический разгон, ставили палки в колёса энтузиастам, но в итоге сделали всё только хуже.

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Что же, несколько дней назад финальная прошивка, исправляющая проблемы в процессорах серии Raptor Lake, стала доступна. Первыми патч получили владельцы материнских плат ASUS, тогда как все остальные смогут рассчитывать на новую версию BIOS в ближайшие недели и даже дни. Пока же эксперты изучают последствия нового патча. Судя по информации с сайта Phoronix, никакого значительного эффекта на производительность новая версия BIOS не оказывает. В операционной системе Linux скоростные показатели снижаются на 1-1.5%, что можно считать уровнем математической погрешности. Было проведено больше 100 различных тестов, где удалось получить вполне оптимистичный результат. Пока неясно, несёт ли патч исправления. К сожалению, понятно это будет спустя несколько недель. Если процессоры серии Raptor Lake не перестанут гореть, значит устранить проблему так и не удалось.

Эксперты полагают, что это будет иметь катастрофические последствия для Intel. Американская компания и без того сталкивается с давлением со стороны рынка, ну а очередной провал будет воспринят инвесторами крайне негативно. Что примечательно, тесты в играх пока не проводились, а вот в некоторых сценариях падение скоростных показателей сильно заметно. Например, синтетический тест WireGuard демонстрирует падение быстродействия после применения патча до 12%, тогда как работа в среде Python с новым патчем приводит к снижению скоростных показателей процессора до 10%. Всё это частные сценарии, но некоторые владельцы процессоров Intel получат совсем не тот результат, на который надеялись. Более подробных тестов в операционной системе Windows не проводилось. Скорее всего, по мере выхода патча на материнские платы других вендоров, информации на эту тему станет больше. Пока же вопросов намного больше, чем ответов.

Продажи процессоров Intel снижаются по всему миру, доверие со стороны инвесторов падает, а рядовые геймеры смотрят в сторону AMD. Новое поколение Ryzen не принесло значительного роста быстродействия между поколениями, но оказалось дешевле, чем предыдущая линейка. Скорость в играх и без того близка к максимальной, а многие эксперты приходят к выводу, что сегодня именно видеокарта остаётся бутылочным горлышком, сильно ограничивающим быстродействие операционной системы в играх.