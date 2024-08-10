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Смартфон Galaxy S24 FE будет ближе к флагманам, чем к бюджетным моделям
Появилась очередная информация относительно устройства Galaxy S24 FE

Линейка смартфонов Samsung Galaxy FE всегда позиционировалась как более дешёвый вариант для тех, кто хотел стать обладателем флагманских моделей Samsung с их дизайном. В этом году может оказаться так, что модель Galaxy S24 FE будет более мощной, чем обычно.

На данный момент флагманской линейкой смартфонов южнокорейского производителя является Galaxy S24. Она принесла изменения во внешнем виде и аппаратных компонентах по сравнению с моделями прошлого года. Galaxy S24 FE будет похож на них, предлагая сходный дизайн по сниженной цене.

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Ожидается, что Galaxy S24 FE будет оснащён экраном размером 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость должна достигать 1900 нит. Такой же размер экрана имеет модель Galaxy S24+, тогда как у обычного Galaxy S24 диагональ составляет 6,2 дюйма. Разрешение экрана пока не названо.

Ёмкость аккумулятора составит 4565 мАч, что обещает 29 часов воспроизведения видео и 78 часов воспроизведения аудио. Устройство будет работать на процессоре Samsung Exynos 2400e и поддерживать разнообразные возможности искусственного интеллекта. В состав набора Galaxy AI войдут такие опции, как Portrait Studio, Circle to Search, Generative Edit, Sketch to Image и Live Translate. Samsung также собирается перенести свои алгоритмы искусственного интеллекта на более старые модели и современные устройства линейки Galaxy A.

Основная камера получит разрешение 50 Мп, сверхширокоугольная — 12 Мп, а телеобъектив — 8 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Стоимость пока не названа, но наверняка она вырастет по сравнению с S23 FE, у которого рекомендованная розничная цена составляет $599. Ранее флагманские модели Samsung также подорожали на $100.

#смартфоны #samsung
Источник: 9to5google.com
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