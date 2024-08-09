Августовское обновление безопасности уже начало распространяться на Samsung Galaxy Z Fold3, 4 и 5 и Samsung Galaxy Z Flip3, 4 и 5 в США

Не спеша Samsung продолжает обновлять лучшие телефоны в своем портфолио, как самые актуальные, так и выпущенные несколько лет назад, последним патчем безопасности Android, соответствующим августу 2024 года. Так, после запуска августовского обновления Android на Galaxy S24, корейская компания приступила к распространению нового ПО на третье, четвертое и пятое поколение Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

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Как сообщает SamMobile, корейский гигант начал распространять августовское обновление Android 2024 для Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Fold5 в Северной Америке с версиями прошивки F926USQS7IXG6, F936U1UES6FXGJ и F946U1UES4CXG6 соответственно.

Кроме того, южнокорейский бренд выпустил обновление безопасности Android для Samsung Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Flip5 в США с номерами сборок F711USQS8IXG6, F721USQS6FXGJ и F731U1UES4CXG6, соответственно.

В любом из шести случаев новое обновление включает обновление безопасности от августа 2024 года, которое устраняет в общей сложности 50 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Из них 35 были исправлены Google, 34 из них были отмечены как "умеренные" и только одна - как "критическая".

Кроме того, новое обновление безопасности исправляет несколько общих ошибок, присутствовавших в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI, а также повышает стабильность и производительность этих 6 складных телефонов.

Как только новое обновление безопасности будет распространено по всему миру, вы сможете проверить, появилось ли оно на вашем Samsung Galaxy Z, зайдя в меню "Настройки" и перейдя в раздел "Обновление ПО".

Когда обновление станет доступно на вашем устройстве, все, что вам нужно сделать, - это нажать кнопку "Загрузить и установить" и позволить системе обновить ваш телефон последним патчем безопасности Android.