Galaxy S24 FE всё же будет выпущен

Неофициальная информация о работе над смартфоном Samsung Galaxy S24 FE циркулировала достаточно давно, но официальных подтверждений этому до сих пор не было. Теперь на французском сайте Samsung появилась страница поддержки этого устройства. Информации об этом аппарате здесь мало, но уже можно не сомневаться, что он рано или поздно будет выпущен.

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Здесь указан модельный номер SM-S721B, который может означать международную версию смартфона. Появление этой страницы намекает на то, что ждать поступления аппарата в продажу остаётся недолго.

Предыдущие утечки данных говорили об использовании процессора Samsung Exynos 2400, как у флагманских моделей этого года Galaxy S24. Должна быть установлена система Android 14 с программной оболочкой One UI 6.1.1.

В плане внешнего вида аппарат должен получить достаточно тонкий корпус и большой экран. Макет устройства показал широкие рамки вокруг экрана, особенно внизу. Также демонстрируется плоская боковая рамка, тогда как в модели S23 FE она скруглённая. Устройство может быть представлено в сером, светло-голубом, светло-зелёном и жёлтом цветовых вариантах.

Основная задняя камера должна получить сенсор ISOCELL HP3 с разрешением 50 Мп. Рядом будет располагаться сверхширокоугольная камера 12 Мп, также есть телеобъектив 10 Мп. Кроме сверхширокоугольной, остальные камеры сзади будут поддерживать оптическую стабилизацию.