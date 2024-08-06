Недорогие смартфоны Samsung скоро могут получить поддержку ИИ

Смартфоны Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55 могут обзавестись некоторой функциональностью искусственного интеллекта, которая сейчас есть на более дорогих аппаратах. Эти возможности появятся в рамках очередного программного обновления. Подобный слух появился вслед за тем, как президент мобильного подразделения Samsung заявил, что Galaxy AI до конца года будет представлен на 200 млн устройств Galaxy.

Анонимные источники утверждают, что данная функциональность придёт с обновлением One UI 6.1.1. Некоторые функции, имеющиеся на Galaxy S24 Ultra и Galaxy Z Fold 6, не доберутся до более дешёвых смартфонов по техническим причинам или из маркетинговых соображений.

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Galaxy AI поддерживает создание сводок заметок, перевод и интерпретацию, Google Circle to Search, обои, предложения по редактированию текста и сообщений, генеративные инструменты вроде Instant Slo-Mo для видео. Для работы некоторых этих возможностей нужен доступ к серверам Samsung, другие обрабатываются непосредственно на устройстве. Что именно появится на бюджетных аппаратах Samsung, сейчас неизвестно.

Неизвестно и когда именно это случится. Galaxy A55 поступил в продажу с One UI 6.1 на Android 14. Этот аппарат будет получать обновления версии Android в течение 4 лет и обновления безопасности в течение 5 лет. На этой же версии оболочки Samsung работают недавно представленные складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 с поддержкой Galaxy AI.

Помимо Samsung, Google и Oppo также обещают предлагать искусственный интеллект в своих не самых дорогих смартфонах.