Электрический седан Mercedes-AMG C63 может быть представлен в конце 2025 года и превзойти гибридную модель по мощности

Недавно был представлен новый автомобиль 2024 года — Mercedes-AMG C63 S E Performance. Мощность в 671 л.с. у 2,0-литрового турбированного гибридного двигателя впечатляет, но малый объём двигателя немного разочаровывает на фоне прежнего V8. Теперь ведётся тестирование полностью электрической замены, и появились новые шпионские снимки.

реклама

Электрический C63 в иерархии Mercedes будет занимать место значительно ниже AMG GT 4-Door EV, прототип которого также недавно был замечен. При этом он разделяет некоторые стилистические элементы с более крупным седаном.

Как и вышеупомянутый AMG GT, новый прототип получил предсерийные блоки фар, напоминающие фары Tesla Model Y. Финальный дизайн может включать световые акценты в форме Трёхлучевой звезды, как на концепте Mercedes Vision AMG. Также можно увидеть агрессивные канарды по обеим сторонам нижней передней панели. Ранее подобные аэродинамические улучшения были характерны для экстремальных моделей с шильдиком Black Series. Это позволяет предположить, что Mercedes хочет придать своему альтернативному BMW M3 более угрожающий вид.

Передний бампер не является серийной деталью, как и задняя панель. Последняя, предположительно, получит световую полосу на всю ширину, охватывающую передний край багажника, как у Kia EV6. Можно обратить внимание на крупные тормозные суппорты, заподлицо установленные дверные ручки, спойлер на багажнике и сильно наклонённый задний свес. Также заметны более широкая колея и более низкая посадка по сравнению с обычными прототипами C-Class EV.

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус недавно сообщил, что C-Class EV появится в 2026 году. Возможно, что первым будет представлен C63. Это может случиться в конце 2025 года, и в таком случае он может продаваться наряду с текущей гибридной моделью, дебют которой состоялся менее двух лет назад. Что касается мощности, то дополнительный вес большего количества батарей может потребовать от AMG увеличить мощность C63 выше гибридных 671 л.с.

Желающим получить двигатель V8 может потребоваться выбрать модель, где дверей на две меньше. Недавние наблюдения за CLE 63 указывают на то, что эта модель не будет гибридной. Также стоит отметить, что Mercedes в обозримом будущем собирается продолжать работать над V8, но, похоже, для C63 этот вариант больше не рассматривается.