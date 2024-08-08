В Южной Корее загорелся седан Mercedes-Benz EQE и повредил 140 автомобилей

Недавно в одном из южнокорейских городов произошёл инцидент с электромобилем Mercedes-Benz EQE. Без видимых причин он загорелся на парковке, при этом автомобиль не находился на зарядке. Было эвакуировано целое здание, а более 20 человек были отправлены в больницу из-за отравления дымом.

реклама

Камера видеонаблюдения в гараже зафиксировала начало пожара. Сначала повалил белый дым, который начал постепенно распространяться, затем произошёл взрыв. В общей сложности было повреждено 140 автомобилей, из них по меньшей мере половина имеют серьёзные повреждения.

Возгорание может случиться с любым автомобилем, но в случае с электромобилями тушить их тяжелее обычного. Температура горения может достигать 2760°C против 815°C у автомобилей с бензиновыми двигателями. Пожарным требуется больше воды для тушения, продолжительность горения выше, и, соответственно, больший ущерб наносится окружающим объектам.

В данном случае огонь был настолько силён, что пострадала электрическая сеть здания и всего жилого комплекса. На пять дней без электричества и воды остались около 500 домохозяйств.





Южнокорейское представительство Mercedes-Benz ведёт расследование причин возгорания, которое пока не завершено. Это не первый подобный случай: электромобили загорались и прежде, например, была такая ситуация с моделью Chevrolet Bolt. Точная модель и используемые в ней батареи пока не называются. В Южной Корее в электромобилях применяются аккумуляторы китайского производства, тогда как в США электромобили используют аккумуляторы из Германии.