СМИ опубликовали геймплейный ролик игры, которая расскажет о путешествии гномов на родину.

Осенью этого года состоится релиз игры Return to Moria, входящую во вселенную «Властелина Колец». Выход проекта ожидается на компьютер и консоль PS5.

СМИ опубликовали ролик, знакомящий игроков с геймплеем игры. В основе сюжета будет лежать долгая дорога гномов на родину.

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Студия Free Range Games обозначила точную дату выхода игры «Властелин Колец: Возвращение в Морию». Релиз стоит ожидать в конце октября этого года. Пока проект выйдет исключительно на компьютер и PS5, владельцы консолей Xbox смогут насладиться шедевром чуть позднее.

В сюжете повествуется о приключении гномов, отозвавшихся на призыв Гимли. Они отправляются в путешествие, чтобы вернуть контроль над городом-государством Морией.

Как утверждают авторы проекта, игроки создадут своего персонажа и будут прокладывать дорогу через подземелья, генерируемые процедурно. В игре предусмотрен как одиночный режим, так и многопользовательский.





В проекте будут присутствовать соответствующие жанру механики, включая крафт оружия и брони, обустройство базы и т.д. По факту, это фэнтезийный «выживач». Среди особенностей выделяется наличие систем шума и температуры, влияющие на шанс обвала породы в подземельях.