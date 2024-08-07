Intel готовит чипы Nova Lake к 2026 году

Издание ChinaTimes со ссылкой на индустриальные источники сообщает, что в компании Intel стартовала разработка процессоров будущего поколения с кодовым именем Nova Lake. В сетях поставок заявляют, что производством может заняться компания TSMC. Ещё Intel оценивает возможности своего технологического процесса 14A, который также является вероятным кандидатом.

реклама

Intel с недавних пор начала пользоваться услугами предприятий TSMC. Это началось с производства процессоров Meteor Lake, где применяются различные сочетания плиток. В процессорах Core Ultra 100 плитки производятся как на предприятиях самой Intel, так и у сторонних производителей. В процессорах Lunar Lake впервые для клиентских продуктов компании все плитки будут производиться TSMC.

3 сентября появится процессор Lunar Lake Core Ultra 200V. Далее на очереди находятся чипы Arrow Lake, которые должны производиться на техпроцессе TSMC N3. Сообщалось, что процессоры Nova Lake будут производиться на техпроцессе TSMC 2 нм, но подробности пока не приводились. Intel разрабатывает модульные чипы таким образом, что они почти полностью независимы от конкретного техпроцесса. Это видно уже на примере архитектуры Lion Cove P-Core.

Процессоры Nova Lake пока не были анонсированы. Перед ними предстоит выпустить Lunar Lake Core Ultra 200V, Arrow Lake Core Ultra 200 и Panther Lake Core Ultra 300. Недавняя утечка от компании Dell рассказала, что Nova Lake будут представлены в 2026-2027 годах.

Техпроцесс Intel 14A обещает прирост производительности на 15% по сравнению с 18A. Оптимизированная версия 14A-E даст ещё 5%. Информации о графических и центральных процессорах пока мало.