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Dell сокращает 12,5 тысяч сотрудников - фондовый рынок крайне обеспокоен
Компания Dell объявила о сокращении 12 500 сотрудников в рамках стратегии повышения экономической эффективности. Это решение совпало с масштабными увольнениями в Intel и вызвало резкое падение фондового рынка.

В последние дни фондовый рынок столкнулся с серьезными колебаниями, вызванными новыми экономическими реалиями. После объявления Dell о массовых увольнениях, ситуация на финансовых рынках ухудшилась, и инвесторы начали паниковать. Увольнения в таких крупных компаниях, как Dell и Intel, сигнализируют о более глубоком кризисе в технологическом секторе.

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Dell Technologies сообщила о планах уволить 12 500 сотрудников, что составляет около 10% от всей рабочей силы компании. Это решение было озвучено в служебной записке, в которой руководство подчеркнуло необходимость оптимизации управления и сокращения затрат для повышения конкурентоспособности на рынке. Президент по глобальным продажам и работе с клиентами Билл Скэннелл и президент по глобальным каналам Джон Бирн объяснили, что компания намерена сосредоточиться на развитии современных технологий, таких как ИТ и искусственный интеллект.

Эти увольнения стали частью более широкой стратегии по сокращению численности персонала до менее 100 000 сотрудников. Интересно, что всего несколько дней назад Intel также объявила о сокращении 15% своей рабочей силы, что эквивалентно 15 000 рабочих мест. Это решение было вызвано проблемами с производством чипов Raptor Lake, что привело к падению акций на 26%. Таким образом, обе компании сталкиваются с серьезными вызовами, что вызывает беспокойство у инвесторов.

Фондовый рынок отреагировал на новости о сокращениях с резким падением. Крупные торговые платформы, такие как Vanguard, Fidelity и TD Ameritrade, ощутили последствия, и в общей сложности с рынка исчезло более 2 триллионов долларов. Это стало настоящим ударом для многих инвесторов, которые уже испытывали давление в условиях нестабильной экономики.

Ситуация в Dell вызвала активные обсуждения на платформах вроде LinkedIn и форумах, посвященных увольнениям. Многие сотрудники начали обновлять свои статусы, делясь новостями о своих увольнениях и переживаниях. Один из уволенных работников отметил на форуме, что отдел кадров Dell не справляется с объемом работы, и что "на всех не хватает представителей отдела кадров". Это подчеркивает, насколько стрессовой стала ситуация для оставшихся сотрудников.

Сокращения в Dell и Intel не являются изолированным явлением. Они отражают более широкие тенденции в технологическом секторе, где многие компании вынуждены пересматривать свои стратегии в условиях экономической неопределенности. Увеличение затрат на производство и сбои в цепочках поставок заставляют компании сокращать расходы, что, в свою очередь, ведет к массовым увольнениям.

Кроме того, в условиях растущей инфляции и нестабильности на рынке труда, такие решения становятся все более распространенными. Компании стремятся адаптироваться к новым условиям, но это часто приводит к болезненным последствиям для сотрудников.

#intel #dell #увольнения #фондовый рынок
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