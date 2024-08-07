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Процессоры Intel Panther Lake и Clearwater Forest уже работают в тестовых системах
Будущие процессоры на базе Intel 18A нормально загружаются в системах Windows, что говорит об их успешном продвижении к процессу производства, который, впрочем, начнется не ранее 2025 года.

 Во вторник корпорация Intel представила обновленную информацию о ходе разработки производственного процесса 18A класса 1,8 нм, который является важнейшей технологией для ее инициативы в области производства чипов. К настоящему времени у компании готов process design kit (PDK) версии 1.0, так что ее сторонние заказчики могут начать разработку чипов в рамках этого производственного процесса.

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 Клиентский процессор Panther Lake уже успешно работает под управлением Windows с хорошей производительностью, используется внутри компании Intel и опережает график выполнения этапов сертификации продукта", - сказал Кевин О'Бакли, старший вице-президент Intel и генеральный менеджер Foundry Services. Clearwater Forest для центров обработки данных также уже загружает операционные системы, используется внутри Intel и работает хорошо.

 Intel 18A - это вторая после Intel 20A технология производства, использующая ленточные транзисторы gate-all-around и встроенный источник питания PowerVia, что особенно важно для продуктов для центров обработки данных, которым требуется много энергии. По сравнению с производственным процессом класса 2 нм, Intel 18A обеспечивает оптимизированную конструкцию транзисторов и некоторые другие усовершенствования, что приводит к повышению производительности на 10% на ватт.

 Возможно, более важным является то, что Intel 18A - это процесс очень интересует потенциальных клиентов Intel Foundry, поскольку считается, что он более конкурентоспособен, чем решения TSMC 3-нм и 2-нм класса, которые станут доступными в 2024-2025 годах. В результате для Intel и ее партнеров, таких как Ansys, Cadence, Synopsys и Siemens EDA, крайне важно адаптировать свои инструменты для PDK 1.0, чтобы ведущие клиенты Intel могли завершить разработку своих проектов на базе Intel 18A, которые в настоящее время находятся в разработке, а другие клиенты приступили к разработке своих продуктов.

 "Мы наблюдаем постоянный интерес со стороны внешних заказчиков, которые активно разрабатывают решения на базе Intel 18A. Эти положительные результаты являются сигналом для клиентов, не имеющих опыта работы, и отрасли в целом о том, что IDM 2.0 и наша стратегия systems foundry работают", - сказал О'Бакли.

 Intel ожидает, что ее первый заказчик представит свой первый продукт на базе Intel 18A в первой половине 2025 года, поэтому следует ожидать, что этот дизайн поступит в массовое производство в первой половине 2026 года. Стоит отметить, что Intel 18A будет немного отставать от техпроцесса TSMC N2 2-нм класса, который будет использоваться для массового производства уже во второй половине 2025 года.

#intel #процессоры #процессоры intel #panther lake #intel 18a #clearwater forest
Источник: tomshardware.com
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AleksK
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