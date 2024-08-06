В крупнейшем немецком ритейлере Mindfactory наблюдается серьезный спад продаж материнских плат LGA1700 и процессоров Intel

Согласно последним данным, в крупнейшем немецком ритейлере Mindfactory наблюдается значительное снижение продаж материнских плат LGA1700 и процессоров Intel. За 31 неделю 2024 года было продано всего 275 материнских плат LGA1700, что составляет лишь 13% от общего объема продаж. В то же время продажи материнских плат для процессоров AMD достигли 1840 единиц, из которых 1310 были на сокете AM5 и 530 — на AM4.

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Ситуация с процессорами Intel еще более сложная. Доля этих процессоров составила менее 11% от общего объема продаж, что составляет всего 330 единиц по средней цене €283. В то же время, AMD продолжает доминировать на рынке с показателями около 89% — 2730 единиц за неделю по средней стоимости €264.

Эти данные, хотя и получены только от одного продавца, подтверждают наличие серьезных проблем у Intel. Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение нынешней ситуации для компании Пэта Гелсингера, поскольку в ближайшее время на рынке появятся процессоры AMD Ryzen 9000, обещающие значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями процессоров линейки Ryzen 7000.