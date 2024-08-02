Продажи складных аппаратов в Китае растут двузначными темпами

Во втором квартале года рынок складных смартфонов в Китае продемонстрировал рост, о чём рассказывается в очередном статистическом отчёте компании IDC. По сравнению со вторым кварталом прошлого года продажи складных смартфонов выросли на 104%. На долю местного производителя Huawei пришлось 41,7% продаж, что превосходит находящуюся на втором месте Vivo более чем в два раза.

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В первую очередь продвигают продажи Huawei модели Mate X5 и Pocket 2 на собственных процессорах китайского производства и с поддержкой спутниковой связи. Дальше по популярности идёт Vivo со своими сверхтонкими смартфонами X Fold3 и X Fold3 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Они поступили в продажу перед началом второго квартала.

С апреля по июнь было продано 2,57 млн складных смартфонов разных форм-факторов. Это больше, чем во втором квартале 2023 года и первом квартале 2024 года, но всё ещё меньше, чем в самом успешном квартале для рынка — в праздничный период в конце 2023 года. С учётом роста интереса к складным смартфонам в нынешнем третьем квартале результат может стать рекордным.

Позиции Huawei могут стать ещё более прочными благодаря скорому запуску аппарата nova Flip. Это смартфон-раскладушка, где внешний экран вырастет по сравнению с другими смартфонами Huawei, а цена может стать ниже прежнего.