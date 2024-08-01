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6 августа состоится анонс планшетов Huawei MatePad Pro 12.2 и Huawei MatePad Air 12
Появились изображения выходящих на следующей неделе планшетов Huawei

Компания Huawei в следующий вторник собирается представить два новых планшета. Недавно китайский производитель уже представил ряд моделей Pro. В её линейке устройств есть планшет Huawei MatePad Pro 13.2 (2023) с вырезом под две передние камеры с разрешениями 13 Мп и 8 Мп. В этом году появился Huawei MatePad Pro 11 с отверстием под камеру в углу. Теперь будет анонсирован Huawei MatePad Pro 12.2, где переднюю камеру вообще не видно, поэтому она может быть скрыта в рамке или находиться внутри экрана.

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Другим анонсируемым продуктом станет модель Huawei MatePad Air 12, которая получит две задние камеры вместо одной. Представитель компании опубликовал изображение на китайском сайте Weibo. Оно было нарисовано на планшете Huawei MatePad Pro 12.2 при помощи приложения GoPaint, которое будет представлено одновременно с самими планшетами. По сравнению с публичной бета-версией приложения в финальном варианте обещаны улучшения и оптимизации. Здесь поддерживаются жесты стилусом, который располагается внутри чехла-клавиатуры.

Утечки несколько месяцев назад сообщили о том, что MatePad Pro 12.2 может работать на процессоре Kirin 9010 и обладать мощностью зарядки 100 Вт. Что касается модели MatePad Air 12, у неё мощность зарядки будет равна 66 Вт, а процессор пока неизвестен.

Pro сможет отправлять СМС через спутник. Оба планшета обладают поддержкой технологии беспроводной связи на короткие расстояния NearLink. Данная технология появилась в линейке смартфонов Huawei Mate 60 и вошла также в состав моделей Pura 70. Она поддерживается в ряде наушников и стилусов, заменяя собой Bluetooth и Wi-Fi. В режиме низкого энергопотребления можно передавать данные на скорости 12 Мбит/с, а в базовом режиме — на скорости 1,2 Гбит/с.

#huawei #планшеты
Источник: gsmarena.com
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