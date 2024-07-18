Аппараты Huawei Pura 70 оказались популярнее прошлогодней линейки Huawei P60

В апреле в Китае была представлена серия смартфонов Huawei Pura 70, куда вошли четыре модели. Эти аппараты сразу оказались в числе наиболее продаваемых. Представитель Huawei рассказал, что объём поставок смартфонов китайского производителя вырос на 125% по сравнению с прошлогодней линейкой смартфонов P60. Поначалу компания собиралась реализовать 10 млн экземпляров устройств, и эта цель может быть достигнута довольно быстро.

Помимо стандартной модели, в этой линейке предлагаются аппараты Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra. Не сообщается, какой из них оказался наиболее востребованным.

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18 апреля сообщалось, что за 5 месяцев после релиза смартфонов Mate 60 Pro было продано 6,2 млн экземпляров. В настоящее время флагманы предыдущего поколения могли разойтись в количестве свыше 10 млн. Что касается популярности Pura 70, причина может быть в том числе в новом процессоре Kirin 9010 и расширении фотографических возможностей.

В этом году может быть представлена также серия смартфонов Mate 70. Правда, процессоры Kirin могут выпускаться по достаточно устаревшему техпроцессу 7 нм, что не лучшим образом скажется на производительности.