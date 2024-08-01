MateBook GT 14 предлагается с графической док-станцией

Huawei представила ноутбук MateBook GT 14, который обладает самым высоким значением мощности среди процессоров серии Intel Core Ultra. Он позиционируется как флагманская модель и будет комплектоваться внешней графической док-станцией.

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MateBook GT 14 работает на чипе Core Ultra 9 185H с 16 ядрами и 22 потоками с сочетанием 6 P-Core, 8 E-Core и 2 LP-E Core. Номинальная частота здесь 2,3 ГГц и разгон до 5,1 ГГц. Чип оснащён 24 МБ Smart Cache, встроенной графикой Xe-LPG с 8 ядрами Xe на частоте до 2,35 ГГц, и NPU с частотой 1,4 ГГц.

Обычные процессоры Intel Core Ultra 9 185H имеют номинальную мощность 55 Вт, мини-ПК могут предложить до 80 Вт, но ноутбук MateBook GT 14 раскрывает потенциал по максимуму до 115 Вт. На задней панели есть два порта USB 3.2, один HDMI, два USB4 по бокам, аудиоразъём и слот для карты microSD.

Ноутбук получил большие вентиляционные отверстия на задней и нижней частях для отвода тепла от алюминиевого корпуса в стильной серебряной отделке. Поддерживается внешний док для eGPU с TDP 75 Вт, хотя точная конфигурация видеокарты неизвестна.





Устройства предложат и в других конфигурациях, включая процессоры Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H. У него есть экран с диагональю 14,2 дюйма и до 2 ТБ хранилища NVMe. Стоимость пока не объявлена, но низкой она не будет.