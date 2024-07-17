Национальная комиссия по связи Тайваня показала дизайн всех моделей Pixel 9

В очередной раз в интернете оказалась информация о выходящих в августе смартфонах серии Google Pixel 9. На этот раз сведения пришли от Национальной комиссии по связи Тайваня (NCC). Среди прочего показали изображения складного смартфона Pixel 9 Pro Fold.

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Можно отметить увеличение мощности зарядки этих устройств. Базовая модель получила зарядку мощностью 24,12 Вт, Pro — 25,2 Вт, 9 Pro XL — 32,67 Вт. Минимальная мощность зарядки у складного смартфона Pixel 9 Pro Fold составляет 20,25 Вт. Маркетинговые значения наверняка окажутся выше. Также известно, что разъём зарядного блока переместили с середины наверх.

Впервые показали складной смартфон 9 Pro Fold в развёрнутом виде. Передняя камера была перемещена на внутренний экран, за счёт чего угол обзора вырос. Верх и низ устройства стали более тонкими, складка на экране уменьшена, угол раскладывания составляет 180°.