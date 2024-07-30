Samsung готовит складной смартфон для Китая и Южной Кореи

Одним из главных новшеств недавно анонсированного аппарата Samsung Galaxy Z Fold 6 является значительно более тонкий корпус по сравнению с прежним. Несмотря на это, южнокорейский производитель готовит для продажи у себя на родине варианты этого устройства под названием Slim. В переводе это означает «тонкий», но появилась информация, что на самом деле аппарат будет не таким уж тонким.

В первые годы Samsung была единственным заметным производителем на рынке складных смартфонов, но сейчас конкуренция значительно усилилась. По аппаратным характеристикам предложения китайских производителей могут превосходить устройства Samsung. У недавно представленного Galaxy Z Fold 6 толщина корпуса составляет 12,1 мм, что является минимальным значением для моделей Samsung. При этом до рекорда далеко, поскольку толщина модели Honor Magic V3 всего 9,2 мм.

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Чтобы сократить отставание, Samsung занялась разработкой версии Slim. Сообщается, что толщину здесь удалось уменьшить до 11,5 мм, что на 5% меньше стандартного Fold 6. Ради этого пришлось удалить дигитайзер, который нужен для работы со стилусом S Pen и толщина которого составляет 0,6 мм.

Не исключено, что у Samsung не получается сделать складной смартфон одновременно тонким и достаточно прочным. Поэкспериментировав с аппаратом Slim, компания может использовать компоненты из него для моделей основной серии складных смартфонов следующего года. Промышленное производство некоторых компонентов уже началось.

Недавно появилась новость о том, что Samsung поставила перед собой задачу выпустить складное устройство толщиной не более 8 мм в закрытом виде.