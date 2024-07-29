Samsung и Apple теряют долю рынка смартфонов

В последнем квартале 2023 года Apple обогнала Samsung и стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире. В следующие два квартала поставки Apple снизились, тогда как его конкурент вернул себе лидерство. При этом оказалось, что оба производителя теряют значительную часть рынка в пользу конкурентов.

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Данные от фирмы Canalys показывают, что глобальные поставки смартфонов выросли за год на 12%. Samsung лидирует с долей рынка 18%, за ней следует Apple с 16%. Годом ранее у Samsung доля была 21%, у 17%. Недавно сообщалось, что Apple выпала из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае, заняв шестое место.

Apple и Samsung продолжают терять позиции в пользу местных брендов, включая пережившую много трудностей Huawei. Apple стала предлагать скидки, что позволило увеличить поставки iPhone на 40% в мае.

Компании Vivo и Xiaomi укрепили свои позиции во 2-м квартале, увеличив долю рынка до 9% и 15% соответственно. Samsung смогла вернуть лидерство благодаря линейке Galaxy S24, а теперь начала продажи складных Z Fold 6 и Flip 6, развивая впервые представленные в Galaxy S24 ИИ-возможности.

Что касается Apple, она возлагает свои надежды на iPhone 16. Компания заказала 90 млн устройств до конца года, что на 10% больше, чем годом ранее с iPhone 15. Генеративный ИИ Apple Intelligence не появится в момент релиза системы iOS 18 и предстоит дожидаться версии iOS 18.1. Это может негативно сказаться на продажах новых iPhone и финансовых результатах 3-го квартала.