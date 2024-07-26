Samsung повысить объём производства колец Galaxy Ring на 600000 экземпляров

Издание The Elec сообщает, что компания Samsung первоначально собиралась выпустить 400000 умных колец Galaxy Ring. Однако из-за неожиданно высокого спроса она увеличила этот показатель на 600000 экземпляров.

Июльское мероприятие Samsung Unpacked стало важным событием с анонсом ряда революционных продуктов. Среди представленных устройств кольцо Galaxy Ring привлекло особое внимание. Несмотря на анонс ранее в этом году, Samsung держала характеристики и дату начала продаж в секрете.

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Galaxy Ring превзошли все ожидания, что показали уже предварительные заказы. Спрос на новое устройство Samsung оказался значительно выше, чем ждали первоначально.

Теперь, если верить инсайдерам, Samsung дала указание поставщикам увеличить производство Galaxy Ring на 150%. В таком случае южнокорейский производитель может выпустить более миллиона экземпляров до конца года.

В то же время, финская компания Oura выпустила свыше 2,5 млн своих умных колец в 2022 году. Зато чтобы продать первый миллион, ей потребовалось семь лет.

Oura стала пионером категории умных колец почти десять лет назад. С появлением Samsung эта технология может стать массовой. Galaxy Ring отличаются от других умных колец отсутствием абонентской платы, продолжительностью работы до недели и персонализированными рекомендациями и инсайтами на основе Galaxy AI.