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Аккумулятор и зарядка Galaxy S25 Ultra могут разочаровать
Samsung по-прежнему не торопиться соревноваться с китайскими конкурентами в плане мощности зарядки смартфонов

До начала продаж смартфонов серии Galaxy S25 ещё немало времени. Несмотря на это, начинают появляться данные о следующем поколении устройств Samsung. Очередная утечка рассказала кое-что о Galaxy S25 Ultra.

На китайской платформе Weibo инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о предстоящем флагмане Samsung. По его словам, устройство было зарегистрировано для использования в Китае, что раскрывает следующие характеристики:

  • Процессор Snapdragon 8 Gen 4.
  • 3-кратный и 5-кратный перископический ультрателеобъективы.
  • Аккумулятор 5000 мАч.
  • Быстрая зарядка мощностью 45 Вт.

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Он также прокомментировал батарею и скорость зарядки. По мнению источника, скорость зарядки сильно отстает от максимальных современных возможностей, а аккумулятор на 5000 мАч устареет к моменту выхода S25 Ultra. Digital Chat Station предполагает, что стандартом в Китае к тому времени будет батарея на 6000 мАч.

В наши дни можно найти немало смартфонов, где мощность зарядки поднимается до 100 Вт и выше. По сравнению с этим, скорость зарядки в 45 Вт не впечатляет. В то же время, Samsung не единственная компания, которая остаётся на одном уровне. Google уже много лет использует скорость зарядки 30 Вт, а iPhone 15 Pro Max поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт.

Уже были утечки, касающиеся чипа и камер, но информация о батарее и зарядке появилась впервые. Из предыдущих слухов известно, что объективы камер будут иметь разрешение 200 Мп (основная), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (сверхширокая). Galaxy S25 получит 8 ГБ оперативной памяти, причём столько может быть во всех конфигурациях.

#смартфоны #samsung
Источник: androidauthority.com
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На сегодняшний день Apple занимает лишь 6-ое место на рынке смартфонов в Китае
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