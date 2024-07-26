Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip прошёл суровые испытания Зака Нельсона и остался по большей части невредимым

Последний складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 прошёл тестирование на прочность от Зака Нельсона на его YouTube-канале JerryRigEverything. Качество сборки оказалось на высоком уровне.

Нельсон начал испытание с экрана, меры предосторожности при работе с которым такие же, как и у предшественника Galaxy Z Flip 5: не следует слишком сильно нажимать на экран, снимать защитную плёнку или допускать попадание пыли на экран перед его закрытием.

реклама

Нельсон использует систему тестирования на царапины, увеличивающую давление на стекло для проверки прочности. Как и в случае с прошлогодним Galaxy Z Flip 5, внутренний экран Z Flip 6 выдерживает царапины «уровня 2», прежде чем появляются неустранимые повреждения. Внешний экран показывает повреждения только при «уровне 6» благодаря защите Gorilla Glass Victus 2. Зато алюминиевая рамка телефона царапается по всей поверхности, что является аргументом в пользу использования чехла.

Galaxy Z Flip 6 выдержал испытание песком. Песок был насыпан на основной экран, внешний экран и шарнир. Шарнир стал скрипеть, но остался функциональным, что говорит о возможности аппарата пережить посещение пляжа.

Он также выдержал тест на «обратный изгиб». Экран и шарнир уцелели от нагрузок, которые могли бы сломать другие складные смартфоны пополам. Нельсон отметил, что складка на экране Z Flip 6 намного менее заметна по сравнению с Z Flip 5.

Затем Нельсон стал удалять пластиковые слои, в итоге обнажив ультратонкое стекло (UTG). После снятия последнего слоя складного экрана становится виден новый, улучшенный дизайн шарнира.

После испытания на прочность Нельсон удалил компоненты Z Flip 6, такие как передний экран, для анализа внутреннего содержимого устройства. По его словам, заменить двойные литиевые батареи в обеих частях складного устройства нетрудно, что хорошо для ремонтопригодности. Он также обнаружил большую паровую камеру под внешним экраном и батареей. Она появляется в аппаратах Flip впервые.





Другие компоненты включают в себя динамики, катушку для беспроводной зарядки, порт для зарядки, вибратор и водонепроницаемый экран. Galaxy Z Flip 6 выдержал эту разборку, хотя стоит соблюдать осторожность с внутренним экраном. Samsung впервые сделала упор на защиту от пыли для частиц размером до 1 мм, доказывая, что складные устройства могут стать более прочными, чем были прежде.