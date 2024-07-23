Apple Vision Pro не вызывает интереса из-за высокой цены и минимальной пользы

Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro должна была стать для американского производителя очередным айфоном, за которым будут выстраиваться очереди. По крайней мере, именно так надеялись сами разработчики. Этого не произошло. Продажи в США оказались посредственными, не достигнув даже 100000 экземпляров. Очевидно, что продать полмиллиона устройств в течение года компании не удастся, но на помощь могли прийти другие страны, в первую очередь Китай.

Как оказалось, продажи и там идут неважно. Если устройство всё же покупают, в половине случаев его возвращают обратно. Точное количество проданных устройств не называется, но оно невелико из-за высокой цены. Базовая модель стоит $3499 при объёме встроенного хранилища 256 ГБ.

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Помимо цены, препятствием к покупке является малый объём доступного контента. Такие же деньги можно потратить на компьютер или ноутбук Mac, пользы от которых будет заметно больше.

Предположительно, Apple не первый год работает над более дешёвым вариантом гарнитуры дополненной реальности. Помимо уменьшения цены, компании придётся найти причину, по которой это устройство действительно стоило бы покупать.