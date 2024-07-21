Появились сведения относительно аппаратов iPhone следующего года

В сентябре этого года от Apple ждут релиза линейки смартфонов iPhone 16. Между тем уже начинают появляться слухи относительно моделей следующего года. Известный инсайдер Ice Universe рассказал, что в состав линейки снова войдут четыре модели, но вместо iPhone 17 Plus будет предлагаться iPhone 17 Slim. Полный состав выглядит так: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и новый 17 Slim.

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У аппаратов iPhone 17 и 17 Pro размер экрана составит 6,27 дюйма, тогда как у Slim и Pro Max — 6,65 и 6,86 дюйма соответственно. У всех этих устройств будет экран с частотой 120 Гц благодаря поддержке технологий ProMotion и LTPO. На своём месте останется и Dynamic Island.

Камеры будут улучшены в первую очередь в моделях Pro. Сзади их ожидается три с основной на 48 Мп. Будет также телеобъектив и сверхширокоугольная камера. Базовый iPhone 17 может получить две камеры сзади.

iPhone 17 и 17 Slim могут быть оснащены процессором Apple A19 Bionic, а у версии Pro будет более производительный чип A19 Pro на самом передовом техпроцессе. Во всех случаях будет использоваться модем Snapdragon. Среди других характеристик можно назвать разъём USB-C, Face ID, алюминиевую рамку у стандартных моделей и титановую рамку у Pro.

Минимальная стоимость iPhone 17 должна составлять $799, тогда как новая модель Slim будет стоить от $1299. Это больше, чем стоимость аппаратов iPhone 17 Pro и Pro Max с ценами от $1099 и $1199.